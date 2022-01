நாட்டு நாட்டு பாடலுக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் போட்ட செம ஆட்டம்...அதுவும் யாருடன் தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : ஆர்ஆர்ஆர் படத்தில் வரும் செம ஹிட் பாடலான நாட்டு நாட்டு பாடலுக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் போட்ட ஆட்டம் தான் சோஷியல் மீடியாவில் செம டிரெண்ட் ஆகி உள்ளது. அதுவும் அவருடன் ஆடியவரை பார்த்து அனைவரும் மிரண்டு போய் உள்ளனர்.

தென்னிந்திய மொழிகளில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர் கீர்த்தி சுரேஷ். இவர் தற்போது குட் லக் சகி என்ற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படம் ஜனவரி 28ஆம் தேதியான நாளை உலகம் முழுவதும் தியேட்டர்களில் ரிலீசாக உள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என மூன்று மொழிகளில் ஒரே சமயத்தில் இந்த படம் ரிலீசாக உள்ளது.

Keerthy Suresh's Good luck sakhi will be released tomorrow worldwide in theatres. This movie's pre release event held on Hyderabad yesterday. In this event keerthy suresh danced on stage with ram charan for naatu naatu song from RRR.