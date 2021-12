நீங்க தான் தளபதி 66 ஹீரோயினா? கீர்த்தி சுரேஷ் சொன்ன க்யூட் பதில்

சென்னை : விஜய் தற்போது தனது 65 வது படமாக நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங் பாதி நிறைவடைவதற்குள்ளாகவே விஜய்யின் அடுத்த படமான தளபதி 66 படம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்தை பிரபல தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடிபள்ளி இயக்க போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Recently rumours on keerthy suresh to play lead in thalapathy 66. but keerthy suresh denied and clarified that she was not part of thalapathy 66. keerthy suresh's recent interview in telugu channel spreads in social media.