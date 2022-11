என்னாது கீர்த்தி சுரேஷுக்கு திருமணமா? டாப் நடிகைகளுடன் கேர்ள்ஸ் நைட் பார்ட்டி கொண்டாடி இருக்காரே!

சென்னை: தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் சில தினங்களுக்கு முன்னர் ஒரே நாளில் பிறந்த தனது அப்பா அம்மாவின் பிறந்தநாளை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடி இருந்தார்.

இந்நிலையில், பிரபல கேரள நடிகைகளுடன் கீர்த்தி சுரேஷ் கொண்டாடிய கேர்ள்ஸ் நைட் பார்ட்டி புகைப்படங்கள் தற்போது வெளியாகி தீயாக பரவி வருகிறது.

நடிகை கல்யாணி பிரியதர்ஷன், அதிதி பாலன், பிரக்யா மார்ட்டின் உள்ளிட்ட பலர் இந்த பார்ட்டியில் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Keerthy Suresh enjoys Girls Night Party with Kalyani Priyadarshan and top heroines photos trending in social media. Fans asked her to when will you get married and this is your bachelor's party? in social media.