என்ன அழகு...மரைக்கரில் தனது கேரக்டர் ரகசியத்தை உடைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்

திருவனந்தபுரம் : மலையாளத்தில் மோகன்லாலுடன் இணைந்து கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ள படம் மரைக்கர் அரபிக்கடலின்டே சிம்மம். இந்த படம் தியேட்டரில் டிசம்பர் 2 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இந்த படம் உள்ளது.

இந்த படத்தில் அர்ஜுன் சர்ஜா, சுனில் ஷெட்டி, பிரபு, மஞ்சு வாரியர், முகேஷ், சித்திக், நெடுமுடி வேணு, பிரணவ் மோகன்லால் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ளனர். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, மலையாளம் என ஐந்து மொழிகளில் இந்த படம் டப் செய்து ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

Keerthy Suresh shared inspiration look behind her character in Maraikar arabikalinte simham. keerthy suresh shared some photos about her character. she played as aarcha role in this movie.