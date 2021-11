வெறி பிடித்த தம்பிகளா ?தம்பதிகளா ? ஸ்டாலினிடம் புகாருக்கு போன குஷ்பூ..! ஆனால் நடந்ததோ?

சென்னை : சினிமாவிலும் சரி, அரசியலுக்க வந்த பிறகும் சரி பலவரின் ஃபேவரைட் ஸ்டாராக இருப்பவர் குஷ்பு. திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகளைத் தொடர்ந்து தற்போது பாஜக.,வில் இருந்து வருகிறார் குஷ்பு. பாஜக சார்பில் தமிழக சட்டசபை தேர்தலிலும் போட்டியிட்டார்.

தேர்தலுக்கு பிறகு மீண்டும் சினிமாவில் பிஸியான குஷ்பு, ரஜினி நடித்த அண்ணாத்த படத்தில் நடித்தார். சின்னத்திரையிலும் சீரியலில் கெஸ்ட் ரோல், ரியாலிட்டி ஷோ நடுவர் என ரீ என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Khushbu replied in her tweet for who trolls bjp. she target dmk and request cm stalin to give some work to party workers. but her mistaken tweet goes viral in social media.