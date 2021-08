என்னது...ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கால் ஸ்லிம் ஆனேனா...ரசிகருக்கு நச்சுன்னு பதில் கொடுத்த குஷ்பு

சென்னை : 1990 களில் துவங்கி தற்போது வரை எவர்க்ரீன் நடிகையாக இருந்து வருபவர் குஷ்பு. எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் தனக்கு இருக்கும் ரசிகர் கூட்டம் என்றுமே குறையாது என மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்து வருகிறார் குஷ்பு.

குஷ்பு, தற்போது ரஜினி நடிக்கும் அண்ணாத்த படத்தில் முக்கிய ரோலில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் நயன்தாரா, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ், சூரி, பிரகாஷ்ராஜ், சதீஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். அண்ணாத்த படத்தின் வேலைகளை முடித்த பிறகு மீண்டும் சின்னத்திரையில் ரீ என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார் குஷ்பு.

English summary

one of the fans commented that this is the best example of anything possible nowadays with the photo edit tool. Khushboo replied that you set an example of how you too are full of inferiority complex and negative thoughts. He replied that he felt sorry for you.