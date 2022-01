சமீபத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகைகள்... கவலையில் ரசிகர்கள்

சென்னை : கோலிவுட்டை சேர்ந்த பலரும் அடுத்தடுத்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வருவதால் ரசிகர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். சத்யராஜ், அருண் விஜய், டி.பி.கஜேந்திரன், மகேஷ்பாபு, விஷ்ணு விஷால் என வரிசையாக பலரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

சமீபத்தில் தான் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு கமலஹாசன், வடிவேலு ஆகியோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று டிஸ்சார்ஜ் ஆகி உள்ளனர். இந்நிலையில் தற்போது திரையுலகை சேர்ந்து பிரபலங்கள் பலரும் அடுத்தடுத்து தாங்கள் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகி இருப்பதை சோஷியல் மீடியா மூலம் ரசிகர்களுக்கு தெரிவித்து வருகிறார்.

பலரின் மனம் கவர்ந்த பிரபல நடிகைகள் பலர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது அவரது ரசிகர்களை கவலையடைய வைத்துள்ளது. சோஷியாவில் தங்களின் ஃபேரைட் நடிகைகள் குணமடைய வாழ்த்துக்களையும், பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவித்து வருகிறார். அப்படி சமீபத்தில் கோலிவுட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகைகள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

Recently lot of kollywood actors and actresses affected by covid. They informed to their fans and followers via social media. today shobana and kushboo shared that they are tested covid positive.