குழந்தைகள் கண் முன்னால் தாக்கப்பட்ட குஷ்பு...மற்றவர்களுக்கு சொன்ன பாடம் என்ன?

சென்னை : கன்னத்தில் கைரேகை பதிந்த படி, கன்னம் சிவந்த நிலையில் குஷ்பு தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்த போட்டோ அனைவரையும் அதிரவை வைத்தது. ஆனால் அதற்கு பின்னால் இருக்கும் விழிப்புணர்வு புரிந்ததும் இதற்கு ஆதரவு பெருகி வருகிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக அரசியலில் பிசியாக இருந்த குஷ்பு, மீண்டும் சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்து நடித்து வருகிறார். சினிமாவை தொடர்ந்து நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு சின்னத்திரையிலும் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்தார் குஷ்பு. நடிகை, தயாரிப்பாளர் என்பதை தாண்டி தற்போது எழுத்தாளராகவும் குஷ்பு அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.

கன்னத்தில் ரத்தக் காயங்களுடன் குஷ்பு பகிர்ந்த போட்டோ...பதறி போன ரசிகர்கள்

கலர்ஸ் தமிழ் சேனலில் குஷ்பு புதிய சீரியல் ஒன்றிற்கு கதை எழுதி உள்ளார். இந்த சீரியலில் டைட்டில் ரோலான மீரா கேரக்டரில் அவரே லீட் ரோலிலும் நடிக்கிறார். இந்த சீரியலின் பூஜை சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் கன்னடத்தில் காயத்துடன் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டோ ஒன்றை பதிவிட்டார் குஷ்பு. இதை பார்த்து அனைவரும் பதறி போயினர். அந்த போட்டோவுடன், Say no to Violence, stand with me, speak up now, meera என்று கேப்ஷன் பதிவிட்டிருந்தார்.

