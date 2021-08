மகளின் முக்கியமான ஃபோட்டோவை வெளியிட்ட குஷ்பு...அப்படி என்ன ஃபோட்டோ

சென்னை : 1980- 90 களில் தமிழ் சினிமாவின் கனவு கன்னியாக வலம் வந்தவர் குஷ்பு. 1988 ம் ஆண்டு எஸ்.பி.முத்துராமன் இயக்கிய தர்மத்தின் தலைவன் படத்தின் மூலம் நடிகையாக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர். முதல் படத்திலேயே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி மற்றும் பிரபுவுடன் இணைந்து நடித்தவர்.

நடிக்க வந்த மிக குறுகிய காலத்திலேயே புகழின் உச்சிக்கு சென்றவர். தென்னிந்திய சினிமாவின் டாப் ஹீரோயினாக இருந்த இவர் ரஜினி, கமல், பிரபு, சத்யராஜ், சரத்குமார், விஜயகாந்த் என டாப் ஹீரோக்கள் அனைவருடனும் இணைந்து நடித்தார். தற்போது குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து வருகிறார்.

பிரபலமாக இருந்த காலத்தில் அதிகமாக காதல் கிசுகிசுக்களில் அடிப்பட்ட குஷ்புவிற்கு அவரது ரசிகர்கள் கோயில் கட்டும் அளவிற்கு சென்றனர். அந்த அளவிற்கு சினிமா ரசிகர்களின் மனதில் அழுத்தமான இடம் பிடித்தார் குஷ்பு.

English summary

Kushbu shares her daughter Anandhika's graduation photos in social media with bommai kutti caption. She said that she feels proud about her daughter. In work front Kushbu has recently completed Rajini starring Annaatthe film shooting.