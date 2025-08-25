ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் வீட்டில் நடந்ததை போலவே.. 25 லட்சம் ரூபாய் நகையை பறிகொடுத்த பிரபல நடிகை
மும்பை: பாலிவுட் நடிகை குஷி முகர்ஜி தனது வீட்டில் பணியாற்றிய பணியாளர் ஒருவர் ₹25 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகளைத் திருடிச் சென்றுவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கத் தயாராகி வருகிறார். காவல் துறையினர் இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குஷி முகர்ஜி, தன் வாழ்வின் மிகவும் மனதை நொறுக்கும் அனுபவங்களில் ஒன்று இது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். திரைப்படங்கள், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ரியாலிட்டி ஷோக்களில் நடித்துள்ள அவர், இந்தத் திருட்டு சம்பவத்திற்குப் பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர் தலைமறைவாகிவிட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் வீட்டிலும் இதே போன்ற ஒரு சம்பவம் நடைபெற்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
தன்னிடம் பணியாற்றியவர் மீது வைத்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்பட்ட துரோகமாகவே இதை குஷி முகர்ஜி பார்க்கிறார். விலைமதிப்பற்ற நகைகள் திருடப்பட்டது ஒருபுறம் இருந்தாலும், ஒருவருக்கு ஏற்படும் நம்பிக்கை இழப்புதான் தன்னை அதிகம் பாதிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
சமூக வலைத்தளங்களில் போல்டான போட்டோக்களை வெளியிட்டு சமீபத்தில் கவனம் பெற்ற குஷி முகர்ஜி, இந்தச் சம்பவம் தன்னை வெகுவாக பாதித்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார். "நாம் நம்பிய ஒருவர் இப்படி துரோகம் செய்வது மனதை உடைக்கிறது. நகைகளை விட, பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பிக்கை உணர்வுதான் என்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று அவர் வேதனையுடன் கூறியுள்ளார்.
இந்தத் துரோகம் தன்னை உலுக்கி எடுத்திருந்தாலும், கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக குஷி முகர்ஜி உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளார். அவரது புகார் பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் காவல் துறை விசாரணையைத் தொடங்கும் என்றும், காணாமல் போன பணியாளரைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
28 வயதான குஷி முகர்ஜி, 2013-ஆம் ஆண்டு தமிழில் வெளியான 'அஞ்சல் துறை' திரைப்படம் மூலம் தனது நடிப்பு வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். அதன்பிறகு தெலுங்கில் 'டோங்கா பிரேமா', 'ஹார்ட் அட்டாக்' மற்றும் இந்தியில் 'ஷ்ரிங்கார்' போன்ற படங்களில் நடித்தார்.
எம்டிவியின் 'ஸ்ப்ளிட்ஸ்வில்லா 10' மற்றும் 'லவ் ஸ்கூல் 3' போன்ற ரியாலிட்டி ஷோக்கள் மூலம் அவர் பெரும் புகழ் பெற்றார். 'பால்வீர் ரிட்டர்ன்ஸ்' தொடரில் ஜ்வாலா பரி கதாபாத்திரத்திலும், 'கஹத் ஹனுமான் ஜெய் ஸ்ரீ ராம்' என்ற புராணத் தொடரிலும் நடித்தார். சமீபத்தில், முனாவர் ஃபரூக்கி தொகுத்து வழங்கிய 'தி சொசைட்டி' என்ற ரியாலிட்டி ஷோவிலும் அவர் பங்கேற்று இருந்தார்.
தற்போது வரை காவல் துறை இந்த வழக்கு குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையையும் வெளியிடவில்லை. ஆனால் குஷி முகர்ஜி நீதிக்காகப் போராட உறுதியாக இருப்பதாகக் கூறியுள்ளார்.
