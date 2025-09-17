நடிகையின் டிரெஸ் குறித்து கேள்வி கேட்ட தெலுங்கு ஊடகவியலாளர்.. பதிலில் பளார் விட்ட நடிகை!
ஹைதராபாத்: தெலுங்கு நடிகை லக்ஷ்மி மஞ்சு, தனது "தக்ஷா" திரைப்படத்திற்கான புரோமோசன் வேலைகளில் செம பிசியாக உள்ளார். சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தனது ஆடைத் தேர்வு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. 47 வயதான ஒரு தாய் என்பதால், அவரது ஆடைத் தேர்வுகள் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, 50 வயதான நடிகர் மகேஷ் பாபுவிடம் அதே கேள்வி கேட்கப்படுமா என்று எதிர் கேள்வி எழுப்பி அவர் பதிலளித்தார். இது தற்போது பரபரப்பாக வேகமாக பரவி வருகிறது.
பெண்களின் ஆடைகள் குறித்து கேட்கப்படும் கேள்விகளில் நிலவும் இரட்டைத் தரத்தை அவரது கூர்மையான பதில் சுட்டிக்காட்டியது. கிரேட் ஆந்திராவுக்கு அளித்த நேர்காணலில், மும்பைக்குச் சென்றது அவரது பாணியை பாதித்ததா என்று லக்ஷ்மியிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், தான் ஹைதராபாத்திற்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு அமெரிக்காவில் வசித்ததாகவும், பின்னர் மும்பைக்குச் சென்றதாகவும் விளக்கினார்.
தனது தோற்றம் கடின உழைப்பின் விளைவு என்றும், இது தனக்கு பிடித்தமானபடி உடை அணிய தன்னம்பிக்கையை அளிக்கிறது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். ஆடைத் தேர்வுகள் குறித்து பத்திரிகையாளர் மேலும் விசாரித்தபோது, லக்ஷ்மி ஆவேசமாக, "நீங்கள் ஒரு ஆணிடம் இதே கேள்வியைக் கேட்பீர்களா? எப்படி கேட்கத் துணிந்தீர்கள்! இந்தக் கேள்வியை என்னிடம் எப்படி கேட்கத் துணிந்தீர்கள்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். "மகேஷ் பாபு, உங்களுக்கு இப்போது 50 வயது, ஏன் சட்டை இல்லாமல் போகிறீர்கள் என்று சொல்வீர்களா? அப்படியானால், ஒரு பெண்ணிடம் அதே கேள்வியை எப்படி கேட்கிறீர்கள்? இன்று நீங்கள் என்னிடம் கேட்டவற்றிலிருந்து மக்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள். ஒரு பத்திரிகையாளராக, நீங்கள் எடுக்கும் நிலைப்பாட்டில் மேலும் பொறுப்புடன் இருங்கள்" என்றார். ஆண் நடிகர்களிடம் இதுபோன்ற கேள்விகளைக் கேட்க மாட்டேன் என்று பத்திரிகையாளர் ஒப்புக்கொண்டார்.
பெண்களுக்கான சுதந்திரம்: சமூக ஊடகங்களில் அவரது ஆடை குறித்த கருத்துகள் காரணமாகவே தான் கேட்டதாக ஊடகவியலாளர் தனது கேள்விக்கான காரணத்தைக் கூறினார். லக்ஷ்மி அமைதியாக இருந்தபோதிலும், தான் பேசி முடிக்கும் வரை காத்திருக்குமாறு அவரிடம் கேட்டுக் கொண்டார். பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்துப் பேசிய லக்ஷ்மி, ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரின் மனைவி விவாகரத்திற்குப் பிறகு தனது முன்னாள் கணவர் மீதான அக்கறை காரணமாக அவரது தொழில் பாதிக்கப்பட்டதை உதாரணமாகக் குறிப்பிட்டார்.
ஆணின் வாழ்க்கை மாறுவதில்லை: ஆண்கள் இத்தகைய சவால்களை எதிர்கொள்வதில்லை; அவர்களின் வாழ்க்கை மாறாமல் இருக்கும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். "அவர் நல்ல வேலை செய்ய காத்திருக்கிறார். ஒரு ஆண் ஒருபோதும் அப்படி எதையும் எதிர்கொள்ள மாட்டான்; அவனது வாழ்க்கை ஒருபோதும் மாறாது. ஆனால் ஒரு பெண் நிறைய பொறுப்புகளை ஏற்கிறாள். யாரும் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதில்லை; நாமே அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்" என்று லக்ஷ்மி மேலும் கூறினார். இந்த சம்பவம் பொழுதுபோக்குத் துறையிலும் அதற்கு அப்பாலும் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் தொடர்ச்சியான பாலினப் பக்கச்சார்புகளை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. பாலினம் பொருட்படுத்தாமல், கேள்விகள் பொதுவானவையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த சம்பவமும் நடிகை லக்ஷ்மி மஞ்சுவின் பதில் உணர்த்துகிறது என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
