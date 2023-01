காதலுக்கு வயசெல்லாம் கிடையாது...சின்ன பையனுடன் காதலா என்கிற கேள்விக்கு மாஸ்டர்நாயகியின் க்யூட் பதில்

திருவனந்தபுரம்: பேட்ட, மாஸ்டர், மாறன் படங்கள் மூலம் கோலிவுட் ரசிகர்களிடம் பிரபலமான மாளவிகா மோகனன் தற்போது மலையாளத்தில் பிஸியாகிவிட்டார்.

மலையாளத்தில் அவர் நடித்துள்ள கிறிஸ்டி என்ற திரைப்படம் அடுத்த மாதம் 17ம் தேதி வெளியாகிறது.

இந்தப் படத்தில் மாளவிகா மோகனுக்கு ஜோடியாக அவரை விட வயது குறைந்த இளம் நடிகரான மேத்யூ தாமஸ் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், கிறிஸ்டி டீசர் வெளியானதை தொடர்ந்து Ask Malavika என்ற ஹேஷ்டேக்கில் ரசிகர்களுடன் உரையாடிய அவர், இளம் வயது ஆணுடன் காதல் வருமா என்ற கேள்விக்கு க்யூட்டாக பதிலளித்துள்ளார்.

English summary

Malavika Mohanan starrer Christy is releasing on February 17th in Malayalam. In this case, when asked if she would fall in love with a boy younger than her, she replied that there is no difference in love, including age.