ரசிகர் கேட்ட பெட்ரூம் ரெக்வஸ்ட்.. உடனடியாக ஷாக் கொடுத்த மாளவிகா மோகனன்.. என்னன்னு தெரியுமா?

சென்னை: நடிகை மாளவிகா மோகனன் தனது ரசிகர்களுடன் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரு சாட் செஷன் செய்து வருகிறார்.

ரசிகர் ஒருவர் கேட்டதும் நடிகர் விஜய்க்கும் வீடியோ மூலமே பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களையும் கூறியுள்ளார்.

இந்நிலையில், இன்னொரு ரசிகர் கேட்ட பெட்ரூம் ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் உடனடியாக ஓகே சொல்லி அவரை திக்குமுக்காட செய்துள்ளார்.

நான் குண்டா இருக்கேன்னு கேவலமா பேசினாங்க.. டிப்ரஷன்ல இருந்தேன்.. கொட்டித் தீர்த்த அபர்ணா பாலமுரளி!

English summary

Master and Maran actress Malavika Mohanan fulfills her fan bedroom request stuns fans. She says I Love You to her fan who wants that to decorate in his bedroom wall.