தொப்புளுக்கு மேலே கொலுசு... இஞ்சி இடுப்பழகி மாளவிகா மோகனன்!

சென்னை : மாஸ்டர் வெற்றிக்கு பிறகு மாளவிகா மோகனன் இந்திய அளவில் பிரபலமான நடிகையாக மாறி இருக்க பாலிவுட்டில் இவருக்கு பட வாய்ப்புகள் குவிந்து வருகிறது.

இப்பொழுது தமிழில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக மாறன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை இயக்குனர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கி இயக்கியுள்ளார் சமீபத்தில் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி பட்டையை கிளப்பியது.

விஜய் சேதுபதி ஷாகித் கபூர் இணையும் பிரம்மாண்ட வெப்சீரிஸிலும் மாளவிகா ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் இப்பொழுது தொப்புளுக்கு மேலே அழகான கொலுசை நழுவவிட்டு இஞ்சி இடுப்பழகை காட்டிக் கொண்டு கிறங்கடிக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வைரலாகி வருகிறார்.

Social Media is abuzz with the latest cute photos of Malavika Mohanan, who has become popular after acting with Vijay in Master.