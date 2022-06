பிகினி போட்டோ கேட்ட ரசிகர்...மாளவிகா மோகனன் பதிலுக்கு என்ன பண்ணிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகைகளிடம் ரசிகர்கள் வரம்பு மீறிய கேள்விகள் கேட்பதும், அதற்கு அவர்கள் பதிலடி கொடுப்பதும் ஒன்றும் புதிதில்லை. குஷ்பூ துவங்கி லேட்டஸ்ட் நடிகைகள் பலரும் இது போன்ற பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகிறார்கள்.

இதே நிலை தான் மாளவிகா மோகனனுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ், மலையாளம், இந்தியில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர் மாளவிகா மோகனன். இவர் ரஜினி நடித்த பேட்ட படத்தில் பூங்கொடி என்ற கேரக்டரில் நடித்து பிரபலமானார். முதல் படத்திலேயே ரஜினியுடன் இணைந்து நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததால் கவனிக்கப்படும் நடிகையாகி விட்டார்.

இரண்டாவதாக விஜய்யுடன் மாஸ்டர் படத்தில் நடித்தார். இந்த படத்தில் ஹீரோயினாக சிறிய ரோலில் நடித்திருந்தாலும் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு, இவருக்கு தமிழில் ஃபேன்ஸ் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது.

English summary

Today Malavika Mohanan starred Tauba music album released. She interact with her fans via social media. One of her fan asked to post bikini photo of actress. Malavika immediately replied to his for a photo which he siting with angry face.