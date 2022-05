ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சொகுசு கார் வாங்கிய மணிரத்னம் பட நடிகை...தீயாய் பரவும் போட்டோஸ்

சென்னை : மணிரத்னம் பட நடிகை சமீபத்தில் ரூபாய் ஒரு கோடிக்கு காஸ்ட்லி சொகுசு கார் வாங்கி உள்ளார். இந்த போட்டோக்கள் சமீபத்தில் வெளியாகி, இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

நடிகர் நடிகைகள் கார் வாங்குவது புதிய விஷயம் இல்லை என்றாலும், இந்த நடிகை இவ்வளவு காஸ்ட்லி கார் வாங்கி இருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை தந்துள்ளது. அதுவும் இந்த கார் பற்றிய தகவல்கள் தான் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Actress Aditi Rao Hydari has purchased a Audi Q7 XUV recently and she shared this photos in social media. It going viral. The luxury SUV is priced between Rs.95.6 lakh to 1.05 crore with taxes. It's the latest version of the Audi Q7 and it's fairly new.