கணவரை இழந்த நடிகையை மணக்கிறேனா?... பிக் பாஸ் வின்னர் விளக்கம்!

சென்னை : பிக்பாஸ் கன்னடம் சீசன் 4 டைட்டில் வின்னர் ப்ரீத்தம் என்பவரை மேக்னாராஜ் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்யப்போவதாக செய்தி வெளியிட்ட யூடியூப் சேனல் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ப்ரீத்தம் கூறியுள்ளார்.

மேக்னா ராஜ் 2018ம் ஆண்டு சிரஞ்சீவி சர்ஜாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். சிரஞ்சீவி சர்ஜா2020ம் ஆண்டு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.

சீரஞ்சீவி சர்ஜா இறந்த போது மேக்னா 6மாதம் கர்ப்பிணியாக இருந்தார். அவருக்கு கடந்த அக்டோபர் மாதம் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

பிக்பாஸ் ஓடிடியில் இருந்து திரும்பிய தங்கை.. கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்த பிரபல நடிகை!

English summary

Meghana is ready for her second marriage and that she might tie the knot with Bigg Boss Kannada 4 winner Pratham.