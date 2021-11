புனித்தும் சிருவும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இதுதான்... கணவரை பறிகொடுத்த நடிகை உருக்கம்!

பெங்களூரு: கன்னட நடிகர்கள் சிரஞ்சீவி சர்ஜா மற்றும் புனித் ராஜ்குமார் ஆகியோரின் மரணம் குறித்த நடிகை மேக்னா ராஜ் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

கன்னட சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வந்தவர் சிரஞ்சீவி சர்ஜா. குழந்தை நட்சத்திரமாக தனது சினிமா வாழ்க்கையை தொடங்கிய சிரஞ்சீவி சர்ஜா, முன்னணி ஹீரோவாக வலம் வந்தார்.

மகன் ஆர்யான் பிறந்தநாளுக்கு ஷாருக்கான் வைத்துள்ள பிளான் என்னன்னு தெரியுமா ?

சினிமா குடும்பத்தை சேர்ந்த சிரஞ்சீவி சர்ஜா நடிகர் அர்ஜூனின் அக்கா மகன் ஆவார். பத்தாண்டு காதலுக்கு பிறகு நடிகை மேக்னா ராஜை கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்தார் நடிகர் சிரஞ்சீவி சர்ஜா.

English summary

Megnaraj shars heart felt post about Puneeth and Chiranjeevi Sarja. She also captioned it they both taugt us how important the present is.