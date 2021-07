பாரதிராஜா பட ஹீரோயின் போல பாவாடை தாவணியில் மனதை அள்ளும் மிர்ணாளினி!

சென்னை : விஜய் சேதுபதி திருநங்கையாக நடித்தது பட்டையை கிளப்பி இருந்த சூப்பர் டீலக்ஸ் திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய வேடத்தில் நடித்து தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகை மிர்ணாளினி ரவி.

டப்ஸ்மேஷ் செயலி மூலம் பிரபலமான இவருக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர்கள் பட்டாளம் இருக்க இப்பொழுது பல படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

தெலுங்கிலும் படங்களில் ஒப்பந்தமாகி வரும் இவர் இப்பொழுது பாவாடை தாவணியில் கிராமத்து பெண் போல கொள்ளை கொள்ளும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டுள்ளார்.

Mirnalinis who is famous for her Tik Tok videos, is a budding heroine in Tamil and other movies. She is expecting Enemy and Cobra movies for a break.