மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்த நயன்தாரா–சமந்தா... விஷயம் தெரிஞ்சா ஹேப்பி ஆகிடுவீங்க

சென்னை : காத்துவாக்கல ரெண்டு காதல் படத்தில் ஒன்றாக நடித்து வந்த நயன்தாராவும், சமந்தாவும் தற்போது சென்னையில் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர். இதன் காரணத்தை கேள்விப்பட்டதும் இருவரின் ரசிகர்களும் செம குஷியாகி விட்டனர்.

நயன்தாரா, சமந்தா, விஜய் சேதுபதி மூவரும் இணைந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய காத்துவாக்கல ரெண்டு காதல் படத்தில் நடித்து வந்தனர். இந்த படம் ஏப்ரல் 28 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீசாக உள்ளதாக விக்னேஷ் சிவன் ஏற்கனவே அறிவித்து விட்டார். இதனால் இந்த படம் எப்போது வரும் என மூவரின் ரசிகர்களும் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

Recently, Nayanthara and Samantha joined hands once again for the Kaathuvakula rendu Kaadhal special song shoot. Two Two Two song was made with Vijay Sethupathi, Nayanthara, and Samantha in a funny way. The movie team said that after the Oo Antava song, this is going to be another chartbuster.