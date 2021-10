பேரம் பேசி பேக் வாங்கிய நயன்தாரா... வைரலாகும் க்யூட் வீடியோ

சென்னை : தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி ஹீரோயினாக இருந்து வருபவர் நயன்தாரா. கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்திய சினிமாவில் முன்னணி ஹீரோயினாக இருந்து வரும் நயன்தாரா தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

தனது காதலரும், டைரக்டருமான விக்னேஷ் சிவனுடன் இணைந்து பல படங்களை தயாரித்து வருகிறார் நயன்தாரா. அடுத்தடுத்து பல படங்களின் அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள். சமீபத்தில் கவின் ஹீரோவாக நடிக்கும் ஊர்க்குருவி படத்தை ரெளடி பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பதாக அறிவித்துள்ளனர்.

வைரலாகும் நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவனின் லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோஸ்

English summary

Recently video of Nayanthara bargaining with platform seller and buying bag goes viral. Nayantara's fans have viralized this cute video on social media. Despite being the top heroine in cinema, in personal life, fans have been praising Nayantara for dressing up like an ordinary woman and looking simple. work front, nayanthara recently completes annaatthe and kaathuvakula rendu kadhal. now she is acting in atlee's bollywood film pairing with shahrukh khan.