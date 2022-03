சமந்தாவுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்து அசத்திய நயன்தாரா... எதுக்குன்னு தெரியுமா?

சென்னை : நடிகை சமந்தாவிற்கு நன்றி சொன்னதுடன், அழகான பரிசு ஒன்றை கொடுத்துள்ளார் நயன்தாரா. இதை பார்த்து விட்டு, இவர்களுக்குள் இப்படி ஒரு ஃபிரண்ட்ஷிப்பா என பலரும் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகிறார்கள்.

நயன்தாரா, சமந்தா இருவருமே தென்னிந்திய சினிமாவில் டாப் ஹீரோயின்களாக இருப்பவர்கள். இந்திய சினிமாவிலும் தங்கள் புகழை பரப்பி உள்ளனர். இருவருமே தென்னிந்திய சினிமாவை சேர்ந்த டாப் ஹீரோக்கள் அனைவருடனும் ஜோடி சேர்த்து நடித்து, கோடிக்கணக்கில் ரசிகர்களை வைத்துள்ளனர்.

Kaathu vaakula rendu kaadhal shooting wrapped out. For this reason Nayanthara gifts a beautiful earrings with sweet note to Samantha. Samantha shared this in instagram and thanked Nayanthara for this gift.