நயன்தாரா.. நயன்தாரா தான்.. அவங்கள மாதிரி ஒரு உழைப்பாளியை நான் பார்த்ததே இல்லை.. சமந்தா செம பதில்!

சென்னை: காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படம் ரிலீஸ் மற்றும் தனது பிறந்தநாள் நேற்று கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், தற்போது ரசிகர்களுடன் #AskSam என்ற கேள்வி பதில் நேரத்தில் பல கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து வருகிறார் நடிகை சமந்தா.

காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் கண்மணி கங்குலி கதாபாத்திரத்தை விட கதீஜா கதாபாத்திரம் தான் சூப்பர் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அது தொடர்பான கேள்வியை ரசிகர் ஒருவர் கேட்க, அதற்கு சமந்தா அளித்துள்ள பதில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

நயன்தாரா, சமந்தா இருந்தும் ஓப்பனிங்கே இல்லையே.. காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

English summary

Samantha replied for a fan question about Nayanthara, “#Nayanthara is #Nayanthara💕there is no one like her . She is real,fiercely loyal and one of the most hard working people I have met” surprises fans.