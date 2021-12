ஆக்சிஜன்... நயன்தாராவின் புது பட டைட்டில் தான் இது

சென்னை : தென்னிந்திய சினிமாவின் லேடி சூப்பர் ஸ்டாரான நயன்தாரா அடுத்தடுத்து பல மெகா பட்ஜெட் படங்களில் நடித்து வருகிறார். தென்னிந்திய மொழிகளைத் தொடர்ந்து பாலிவுட்டிலும் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார் நயன்தாரா.

ரஜினி நடித்த அண்ணாத்த படத்தில் நடித்து முடித்துள்ள நயன்தாரா, அடுத்தபடியாக அவரின் காதலர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கி வரும் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்திலும் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்திற்கான டப்பிங் வேலைகளிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.

English summary

Latest sources said that Nayanthara's new movie titled as O2 - oxygen. this movie's official announcement will coming soon with first look poster. now nayanthara was starred in so many mega budget movies with mega stars.