7 ஆண்டுகளாக டிமிக்கி கொடுத்த கணவர்.. கடைசியாக அந்த வேலையை முடித்த பிரபல நடிகை!

By

மும்பை: நடிகை நேகா தூபியா இன்று தனது 45வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். இந்தப் பிறந்தநாளை அவர் கணவருடன் கொண்டாடுவதோடு, நீண்ட நாட்களாக நிலுவையிலிருந்த ஒரு விஷயத்தையும் நிறைவேற்றியுள்ளார்.

முன்னாள் மிஸ் இந்தியா பட்டம் வென்ற இவர், நடிகர் அங்கத் பேடியை 2018 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்டார். தற்போது ரோமன் மற்றும் ஃப்ளோரன்ஸ் நகரங்களில் தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி வருகிறார். திருமணமான 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இதுவே தங்கள் முதல் ஹனிமூன் என நேகா கூறியிருப்பது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Neha Dhupia and Angad Bedi Take Their First Honeymoon 7 Years After Tying the Knot
Photo Credit:

இந்தக் கொண்டாட்டத்தைப் பற்றி நேகா ஐ.ஏ.என்.எஸ். செய்தி நிறுவனத்திடம், "திருமணம் ஆகி 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அங்கத்துடன் எங்கள் முதல் ஹனிமூன் கொண்டாட்டம் நடந்துள்ளது" என்று கூறினார்.

மேலும், குடும்பத்துடன் பயணம் செய்யும் அவர், "இந்தப் பிறந்தநாளுக்காக, நல்ல ஆரோக்கியம், வெற்றி மற்றும் அருமையான குடும்ப நேரத்தை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன். தொழில் ரீதியாக, அடுத்த ஆண்டு மிகவும் பரபரப்பாக இருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

நேகா மற்றும் அங்கத் திருமணம் 2018 மே மாதம் நடந்தது. இருவரும் தங்கள் உறவை பொதுவெளியில் உறுதிப்படுத்தாததால், இவர்களின் திருமணம் பலருக்கும் ஆச்சரியமாக அமைந்தது.

திருமணம் முடிந்த சில மாதங்களிலேயே, அதே ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இவர்களுக்கு மெஹர் என்ற மகள் பிறந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 2021 இல் குரி என்ற மகன் பிறந்தார்.

தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த தேவையற்ற விமர்சனங்களை நேகா எதிர்கொண்டார். திருமணம் ஆவதற்கு முன்பு கர்ப்பமாக இருந்ததைப் பற்றிய பேச்சுக்கள் குறித்து மிட்-டே செய்தி நிறுவனத்திடம் அவர் பேசினார்.

"நான் அங்கத்தை திருமணம் செய்த ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு எங்களுக்கு மகள் பிறந்தாள். ஆனால், 'ஆறு மாதங்களில் குழந்தை எப்படி பிறந்தது?' என்பதுதான் மிகப்பெரிய விவாதமாக இருந்தது. இப்போதும், திருமணத்திற்கு முன் கர்ப்பமாகும் நடிகைகள் பற்றிய கதைகளையும், ட்ரோல்களையும் நான் பார்க்கிறேன்" என்று அவர் பகிர்ந்து கொண்டார்.

இந்த எதிர்வினைகள் அவரை 'ஃப்ரீடம் டு ஃபீட்' என்ற முயற்சியைத் தொடங்க தூண்டின. இது கர்ப்பம், தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் மற்றும் பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய ஆரோக்கியம் குறித்த வெளிப்படையான உரையாடல்களை ஊக்குவிக்கிறது.

"பல மக்களைப் பாதிக்கும் விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசுவதற்காக நான் கேலி செய்யப்பட்டால், அது அப்படித்தான் இருக்கட்டும். நான் நிறுத்தப் போவதில்லை" என்று அவர் கூறினார்.

தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது முதல், தனது சொந்த வழியில் மைல்கற்களைக் கொண்டாடுவது வரை, நேகா தூபியா தனது வாழ்க்கையைத் தனது நிபந்தனைகளின்படி வாழ்கிறார் என்பதை நிரூபித்து வருகிறார்.

திருமணம் ஆவதற்கு முன்பே கருவுற்ற நிலையில், நேகா தூபியாவால் கணவருடன் ஹனிமூனுக்குச் செல்ல முடியவில்லையாம். அதன் பின்னர், குழந்தை பெற்று அதை வளர்ப்பது அடுத்த குழந்தைக்கு தாயானது, சினிமாவில் பிசியாக இருந்தது என தொடர்ந்து தனது ஹனிமூனை தள்ளிப்போட்டுக் கொண்டே வந்த நேகா தூபியா 7 ஆண்டுகள் கழித்து அதை நிறைவேற்றியிருப்பதாக சொல்லியிருப்பது பாலிவுட்டில் பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளுடம் ஹனிமூனுக்கான வாழ்த்துக்களையும் அடுத்த குழந்தையை ரெடி பண்ணிடுங்க என்கிற வாழ்த்துகளையும் ரசிகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

X