கையில் சிகரெட்...வாயில் புகை...செம ஊது ஊதும் பேட்ட நடிகை...வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு கையில் சிகரெட், வாயில் முழுவதும் புகை என செமயாக ஊதி தள்ளும் போட்டோவை வெளியிட்ட நடிகை மேகா ஆகாஷை நெட்டிசன்கள் திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர். இவரா இப்படி என பலரும் ஷாக் ரியாக்ஷன் காட்டி வருகின்றனர்.

சென்னை பெண்ணான மேகா ஆகாஷ், மாடலாக இருந்து நடிகையானவர். பிறந்து, வளர்ந்தது எல்லாம் சென்னையாக இருந்தாலும் இவர் முதன் முதலில் அறிமுகமானது தெலுங்கில் Lie என்ற படத்தில் தான் . ரஜினியின் பேட்ட படத்தில் க்யூட்டான காதல் குயினாக தமிழில் அறிமுகமாகி பாபுலர் ஆனார் மேகா.

English summary

Actress Megha Akash shared her new movie poster on valentine's day. In this poster megha had a cigratte on her hand and full of smoke in her mouth. netizens slams this poster.