மாலத்தீவில் சோலோவாக காட்சியளித்த ராஷ்மிகா.. விஜய் தேவரகொண்டா எங்கேம்மான்னு கலாய்க்கும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவும், விஜய் தேவரகொண்டாவும் விமானம் மூலம் மாலத்தீவுக்கு விரைந்த போட்டோக்கள் வெளியான நிலையில், இருவருமே காதலித்து வருகிறார்களா? என்கிற கேள்வி பூதாகரமாகி உள்ளது.

பொதுவாக நடிகைகளே மாலத்தீவுக்கு அதிகளவில் சென்று வந்த நிலையில், திடீரென விஜய் தேவரகொண்டா சென்றிருப்பது தான் இந்த சந்தேகத்தை கிளப்பி உள்ளது.

இந்நிலையில், மாலத்தீவில் சோலோவாக நீச்சல் குளம் அருகே இருக்கும் கவர்ச்சி போட்டோவை ராஷ்மிகா மந்தனா வெளியிட்ட நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டா எங்கேம்மான்னு நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் போட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர்.

கொரோனாவின் கோரப் பிடியிலிருந்து மீண்ட கோலிவுட்… 2022ல் மஜா செய்த படங்கள் எது எதுன்னு தெரியுமா?

English summary

Netizens trolls Rashmika Mandanna after she shared a solo picture in Maldives. They ask Where is Vijay Deverakonda in comment sections. Both recently went to Maldives for celebrates their holidays.