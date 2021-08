ஆளுநர் பதவி அக்காவுக்கு உறுதி.. பிரபல நடிகையின் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பார்த்து பிரமிக்கும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: பிரபல நடிகை பகிர்ந்துள்ள நவ் அண்ட் தென் போட்டோவை பார்த்த நெட்டிசன்கள் வாயை பிளந்துள்ளனர்.

சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக உள்ள நடிகைகளில் ஒருவர் நடிகை குஷ்பு. அரசியல், சினிமா, சீரியல், குடும்பம் என பிஸியாக இருந்தாலும் அனைத்தையும் அசால்ட்டாக மேனேஜ் செய்து வருகிறார்.

அதே சமயம் உடல் நலனிலும் மிகுந்த அக்கறையுடன் உள்ளார் குஷ்பு. 50 வயதிலும் வொர்க் அவுட், யோகா என பல நடிகைகளுக்கு முன்னோடியாக இருந்து வருகிறார்.

English summary

Netizens wondering after seeing Khushbu's Now and Then photo. Also Netizens says Khushbu will get governor post it seems.