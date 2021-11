லைக்குகளை அள்ளும் நிக்கி கல்ராணியின் பிராங்க் வீடியோ

சென்னை : ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் நடித்த டார்லிங் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு என்ட்ரி கொடுத்தார் நிக்கி கல்ராணி. படிபடியாக வளர்ந்து தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம் மொழி சினிமாக்களில் பிஸியான நடிகையாக வளர்ந்து விட்டார் நிக்கி கல்ராணி.

சிம்பு சூப்பர்… எஸ்ஜே சூர்யா தெறிச்சிட்டாரு… சிவா பாராட்ட பாருங்க!

தமிழில் இவர் சமீபத்தில் சசிக்குமாருடன் இணைந்து ராஜவம்சம் படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படம் நேற்று தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. கூட்டு குடும்பத்தை மையமாகக் கொண்ட கதை என்பதால் நல்ல வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.

English summary

Nikki kalrani shared BTS video of Rajavamsam. In this video, nikki kalrani was pranked by children co stars. this video gets thousands of likes and wins fans hearts.