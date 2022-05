காஞ்சனா 3 பட நடிகையை கதறவிட்ட இயக்குநர்.. கண்ணீருடன் வீட்டுக்கு சென்றேன் என பரபர குற்றச்சாட்டு!

மும்பை: தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடித்துள்ள நடிகை நிக்கி டம்போலி தென்னிந்திய இயக்குநர் ஒருவர் தன்னிடம் மோசமாக நடந்ததாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

சல்மான் கான் தொகுத்து வழங்கிய இந்தி பிக் பாஸ் சீசன் 14 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பாலிவுட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமாகி உள்ளார் நிக்கி டம்போலி.

ராகவா லாரன்ஸ் இயக்கத்தில் வெளியான காஞ்சனா 3 படத்தில் ஓவியா மற்றும் வேதிகாவுடன் இணைந்து இவரும் நடித்திருந்தார்.

English summary

Bigg Boss fame Kanchana 3 actress Nikki Tamboli Reveals Being Tortured By A South Filmmaker at shooting spot and she even cried and went to home on that day.