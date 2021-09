மாட்டுக் கொட்டகையில் பால்கறக்கும் ரஜினியின் ரீல் மகள்!

சென்னை : இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் ரஜினிகாந்த் கூட்டணியில் வெளியான தர்பார் திரைப்படத்தில் ரஜினிக்கு மகளாக நடித்தவர் நடிகை நிவேதா தாமஸ்.

திரைப்படங்களில் அறிமுகம் ஆவதற்கு முன்பாகவே பல தொலைக்காட்சி தொடர்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து பிரபலமாக இருந்தவர்.

தமிழ்,தெலுங்கு, மலையாளம் என மூன்று மொழிகளிலும் படு பிசியாக நடித்து வரும் நிவேதா தாமஸ் இப்பொழுது மாட்டுக் கொட்டகையில் பால் கறக்கும் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

மயக்கும் மந்திரம் குரலுக்கு சொந்தக்காரி ஆஷா போஷ்லே…டாப் 5 ஹிட் சாங்!

English summary

Nivetha thomas has shared a video on her Instagram page in which she is seen milking fresh milk and makong tea in cow shed. In work front Nivetha Thomas starring Vakeel Saab which is the telugu remake of pink was released recently.