Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

சிட்னி ஸ்வீனியா? எங்க ராஷ்மிகாவ தெரியுமா?.. ஸ்லீவ்லெஸ் டாப்பில் இன்டர்நேஷ்னல் க்ரஷ்ஷா மாறிட்டாரே!

By

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ரஷ்மிகா மந்தனா தனது நவநாகரீகத் தேர்வால் ரசிகர்களை எப்போதும் கவர்கிறார். ஸ்வாரோவ்ஸ்கியின் புதிய இந்தியப் பிராண்ட் தூதராக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற்ற 'மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் லைட்' தொடக்க விழாவில் அவர் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்வில், புகழ்பெற்ற ஆடை வடிவமைப்பாளர் கௌரவ் குப்தாவின் வடிவமைப்பில் உருவான ஸ்லீவ்லெஸ் உடையை அணிந்துக் கொண்டு ரஷ்மிகா காட்சியளித்த நிலையில், அவரை சர்வதேச ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

கௌரவ் குப்தாவின் 2026 ஆம் ஆண்டின் சம்மர் ஸ்பெஷலாக வரவிருக்கும் புதிய தொகுப்பில் இருந்து, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 'பெட்டல் கார்செட் சிற்பம்' கவுனில் ராஷ்மிகா மந்தனா ஜொலித்தார். இந்த ஆடை, ஆழமான 'வி' வடிவ கழுத்துடன் கூடிய ஸ்ட்ராப்லெஸ் வெள்ளி நிற மேல் பகுதியையும், சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய இதழ் வடிவ மேல் சட்டையையும் கொண்டிருந்தது.

No Sydney Sweeney look at our International Crush Rashmika Mandanna
Photo Credit:

இதனுடன், உயர் இடுப்புடன் கூடிய, தரையைத் தொடும் கருப்பு நிற பாவாடை அணிந்திருந்தார். இது அவரது உடலமைப்பிற்கு கச்சிதமாகப் பொருந்தி, அவரது உடலின் வளைவுகளை அழகாக வெளிப்படுத்தியது. ராஷ்மிகாவின் கவர்ச்சிகரமான தோற்றம், கௌரவ் குப்தாவின் கலைத்திறனை மிகச்சரியாகப் பிரதிபலித்தது. ஸ்வாரோவ்ஸ்கியுடன் அவரது முதல் நிகழ்வாக இந்த கவுனை அணிந்து விழாவில் கலந்துகொண்டார்.

டிரெண்டிங்கில் சிட்னி ஸ்வீனி: தனது முன்னழகு மொத்ததும் தெரியும்படியான டிரான்ஸ்பரன்ட் உடையை அணிந்துக் கொண்டு வெரைட்டி பத்திரிகையின் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சிட்னி ஸ்வீனி உலகளவில் டிரெண்டாகி வருகிறார். ஹாலிவுட் படங்கள் மற்றும் வெப்சீரிஸ்களில் முழு நிர்வாணமாக நடித்து ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை தன் பக்கம் கவர்ந்த சிட்னி ஸ்வீனி விழா நிகழ்ச்சிகளிலும் படு ஆபாசமாக உடைகளை அணிந்தே பங்கேற்று வருகிறார். இந்நிலையில், சிட்னி ஸ்வீனி எல்லாம் ஓரம்போங்க எங்க புஷ்பா ராஷ்மிகா அதைவிட கிளாமரா ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளார் பாருங்க என ரசிகர்கள் ராஷ்மிகாவையும் சர்வதேச அளவில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

No Sydney Sweeney look at our International Crush Rashmika Mandanna
Photo Credit:

இன்டர்நேஷ்னல் க்ரஷ் ராஷ்மிகா: லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா, ஸ்வாரோவ்ஸ்கியின் மிக நேர்த்தியான நகைகளையும் அணிந்து, நவீன கவர்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். 'மாஸ்டரி ஆஃப் லைட்' என்ற பிராண்டின் கருப்பொருளுக்கு ஏற்ப, எண்கோண வடிவ படிகங்கள் பதிக்கப்பட்ட மில்லெனியா சோக்கரை அணிந்திருந்தார். இந்த சோக்கருடன் மேலும் பல ஸ்வாரோவ்ஸ்கி நெக்லஸ்களை அடுக்கி, கண்கவர் தோற்றத்தை உருவாக்கினார்.

மேலும், இதற்குப் பொருத்தமான தொங்கும் காதணிகளையும், சில இயர் கஃப்ஸையும் அவர் அணிந்திருந்தார். அவரது இந்த ஒளிரும் தோற்றத்தை நிறைவு செய்யும் விதமாக, எண்கோண வடிவ படிகங்கள் மற்றும் ரேடியம் பூசப்பட்ட, ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மென்ட் பெல்ட்டை ராஷ்மிகா அணிந்திருந்தார். இது அவருக்கு ஒரு நேர்த்தியான மற்றும் அதிநவீன அழகை அளித்தது. நிகழ்ச்சியில் புகைப்படங்களுக்கு போஸ் கொடுக்கும்போது, அவரது நிச்சயதார்த்த மோதிரம் என்று கூறப்படும் ஒன்றையும் அவர் காண்பித்தார்.

View this post on Instagram

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

வேறலெவல் மேக்கப்: ராஷ்மிகாவின் மேக்கப், பிரகாசமான சருமம், சற்று ப்ரோன்சர், மென்மையான ஐ ஷேடோ, விங் செய்யப்பட்ட ஐலைனர் மற்றும் நியூட் லிப்ஸ்டிக் கொண்டு கச்சிதமாக இருந்தது. அவரது தலைமுடி, பஃப்ட் ஹாஃப் போனிடெயிலாகக் கட்டப்பட்டு, மீதமுள்ள முடி மென்மையான அலை அலையான சுருள்களாக விடப்பட்டிருந்தது.

'மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் லைட் - ஹாலிவுட்' கண்காட்சி, ஸ்வாரோவ்ஸ்கி பாப் கலாச்சாரத்தில் ஏற்படுத்திய ஆழமான தாக்கத்தையும், திரையுலக மாயையை உருவாக்குவதில் அதன் பங்கையும் கொண்டாடுகிறது. நவம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில், கண்கவர் ஃபேஷன் மற்றும் மேடை, திரைகளில் இருந்து வந்த புகழ்பெற்ற ஆடைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கண்காட்சியின் தொடக்க விழாவில், செர், எலிசபெத் ஓல்சன், ஜெஃப் கோல்ட்ப்ளம், வயோலா டேவிஸ், வீனஸ் வில்லியம்ஸ், லா ரோச், லாரா ஹாரியர், எமிலி ரடாஜ்கோவ்ஸ்கி, டிடா வான் டீஸ், அனோக் யாய் மற்றும் அமெலியா கிரே போன்ற பல பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர்.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X