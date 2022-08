அடுத்த 4 மாசத்துக்கு ட்விட்டர் பக்கமே தலை வைத்து படுக்க மாட்டேன்.. நடிகை ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் ஆவேசம்!

சென்னை: விக்ரம் வேதா, நேர்கொண்ட பார்வை உள்ளிட்ட தமிழ்ப் படங்களில் நடித்த நடிகை ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் திடீரென இனி ட்விட்டர் பக்கமே தலை வைத்துப் படுக்க மாட்டேன் என போட்டுள்ள ட்வீட்டை ரசிகர்கள் பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

எப்போதாவது ட்வீட் போட்டு வரும் ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் திடீரென இன்று பதிவிட்ட சில ட்வீட்களுக்கு கிடைத்த மோசமான ரெஸ்பான்ஸ் காரணமாக இப்படியொரு முடிவை எடுத்துள்ளார்.

நீங்க வரலைன்னா ட்விட்டருக்கு ஒன்றும் ஆகி விடாது என பங்கமாக நெட்டிசன்கள் அவரை ஓட்டி வருகின்றனர்.

'வாரிசு' படப்பிடிப்புக்கு வந்த சிக்கல்..எந்த நேரத்திலும் ஷூட்டிங் நிறுத்தப்படலாம்!

English summary

Vikram Vedha actress Shraddha Srinath angrily tweeted, " Okay enough Twitter for the next 4 months thank you for your sassy replies byeeee" and left from Twitter.