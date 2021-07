காசு, பணம், துட்டு, மனி மனி... தெறிக்க விடும் ஓவியா

சென்னை : தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி என பல மொழிகளில் கலக்கி வருகிறார் ஓவியா. படங்களுடன் மியூக் ஆல்பங்களிலும் பாடி வருகிறார். இவர் நடித்த ராஜபீமா படம் ரிலீசுக்காக தயாராகி வருகிறது.

களவாணி படத்தின் மூலம் தமிழில் நடிக்க வந்த ஓவியா, முத்துக்கு முத்தாக, மெரினா, கலகலப்பு, மூடர் கூடம், யாமிருக்க பயமேன், சண்ட மாருதம், ஹலோ நான் பேய் பேசுறேன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார்.

English summary

Oviya posed with so many 500 rupees notes in her hand. Oviya shared this photo in instagram page and gets thousands of likes.