அடுத்தடுத்து பெரிய படங்கள்.. சத்தமில்லாமல் சாதிக்கும் ’பூங்குழலி’ ஐஸ்வர்யா லட்சுமி!

சென்னை: விஷாலின் ஆக்‌ஷன் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் கேரள நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி.

தனுஷின் ஜகமே தந்திரம், சாய் பல்லவியின் கார்கி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து வந்த ஐஸ்வர்யா லட்சுமி அடுத்ததாக பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் படகோட்டி பெண் பூங்குழலி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

அது மட்டுமின்றி தென்னிந்தியா முழுவதும் ஏகப்பட்ட படங்கள் ஐஸ்வர்யா லட்சுமியின் கைவசம் உள்ளன.

அய்யோ இது ஐஸ்வர்யா ராயே இல்லைங்க.. சொன்னா இல்லை பார்த்தா கூட நம்பமாட்டீங்க.. அப்படியொரு ஒற்றுமை!

Ponniyin Selvan actress Aishwarya Lekshmi silently grabs more big films recently with her professional acting skills stuns fans. After Ponniyin Selvan she will be seen in Arya's Captain movie also.