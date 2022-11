சைலன்ட்டான சதீஷ் பிரச்சனை.. பூங்குழலியாக மாறிய தர்ஷா குப்தா.. தீயாய் பரவும் புகைப்படங்கள்!

சென்னை: குக் வித் கோமாளி மூலம் பிரபலமான நடிகை தர்ஷா குப்தா ஜாக்கெட் அணியாமல் பூங்குழலியாக வேடமிட்டு நடத்திய லேட்டஸ்ட் போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களின் இதயத்தை திருடி வருகின்றன.

இன்ஸ்டாகிராம் பியூட்டியான தர்ஷா குப்தா மோகன் ஜி இயக்கிய ருத்ர தாண்டவம் படத்தின் மூலம் சினிமாவில் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார்.

சமீபத்தில் காமெடி நடிகர் சதீஷ் தர்ஷா குப்தா பற்றி பேசிய ஆடை சர்ச்சைக்கு தர்ஷா குப்தா தரமான பதிலடி கொடுத்தது அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியது.

English summary

Ponniyin Selvan fever: Dharsha Gupta turns Poonguzhali. The Cook with Comali fame actress Dharsha Gupta turned heroine in Rudra Thandavam movie and her second movie with Sunny Leone will coming soon to theaters.