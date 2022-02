அரபிக்குத்துக்கு எப்படி ஆடனும் தெரியுமா... கடலையே சூடாக்கிய பீஸ்ட் நாயகி

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிளாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அரபிக்குத்து பாடலுக்கு பிரபலங்கள் பலரும் ஆடி வரும் நிலையில், அந்த பாடலுக்கு எப்படி ஆட வேண்டும் என்பதை தானே ஆடி காட்டி அசத்தி உள்ளார் அந்த படத்தின் ஹீரோயினான பூஜா ஹெக்டே.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிளாக அரபிக் குத்து பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சிவகார்த்திகேயன் எழுதி பாடல் வரிகளுக்கு அனிருத் இசையமைத்து, பாடி உள்ளார். அவருடன் சேர்ந்து டாக்டர் படத்தில் செல்லம்மா பாடலை பாடிய ஜோனிக் காந்தி இந்த பாடலை பாடி உள்ளார்.

அடேங்கப்பா.. பீஸ்ட் லுக்.. ஜீனியஸ் செல்வாவா அல்லது வேட்டையாடு விளையாடு ராகவனானு தெரியலையே?

English summary

Now Pooja Hegde is in Maldives with her family. She learn about ayurveda medicines. In Maldives she dance for arabic kuthu song. This video spreads like wildfire.