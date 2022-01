புட்டபொம்மா பாடலுக்கு இப்படியும் ஆடலாமா...தீயாய் பரவும் பூஜா ஹெக்டே வீடியோ

ஐதராபாத் : புட்டபொம்மா பாடலுக்கு வித்தியாசமான முறையில் பூஜா ஹெக்டே க்யூட்டாக நடனமாடிய வீடியோ இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. ரசிகர்கள் இந்த வீடியோவிற்கு பாராட்டுக்களை குவித்து வருகிறார்கள். இந்த வீடியோவிற்கு பிரபலங்கள் பலரும் லைக் தெரிவித்துள்ளனர்.

2020 ம் ஆண்டு தெலுங்கில் வெளிவந்த ஆக்ஷன் படம் ஆல வைகுண்டபுரமுலூ. அல்லு அர்ஜுன், பூஜா ஹெக்டே நடித்த இந்த படம் மிகப் பெரிய பிளாக்பஸ்டர் படமாக அமைந்தது. ரூ.100 கோடி செலவில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் ரூ.250 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது. 2020 ம் ஆண்டு ஜனவரி 12 ம் தேதி பொங்கல் ரிலீசாக இந்த படம் வெளியிடப்பட்டது.

Ala Vaikundhapuramaloo movie completes 2 years of theatre release. On this occassion pooja hegde shared a video with allu arjun's daughter. In this video they dance for puttabhomma song with cute expressions. This video gets 1 million views.