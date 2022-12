கட்டுனா அவள கட்டணும்..பூனம் பாஜ்வாவுக்காக காத்திருக்கும் 7ம் வகுப்பு மாணவன்!

சென்னை : நடிகை பூனம் பாஜ்வாவுக்கு 7ம் வகுப்பு மாணவன் ஒருவன் இன்ஸ்டாகிராமில் திருமண ப்ரபோஸ் செய்துள்ளார்.

அடக்க ஒடுக்கமாக குடும்பப்பாங்கான திரைப்படங்களில் அறிமுகமான இவர் தற்போது பட வாய்ப்புகள் இல்லாததால் கவர்ச்சி ராணியாக இணையத்தில் வலம் வர ஆரம்பித்துவித்தார்.

இவர் பதிவிடும் புகைப்படத்திற்கு ஏகப்பட்ட லைக்குகள் குவிந்து வருகின்றன.

சண்டே ஸ்பெஷல் கொடுத்த பூனம் பஜ்வா.. வாய்பிளந்த ரசிகர்கள்!

English summary

Mumbai actress Poonam Bajwa made her debut in Tamil cinema with the film seval starring actor Bharath. she has claimed that a 7th standard student had sent her a marriage proposal on Instagram.