மீண்டும் சேட்டையை ஆரம்பித்த பூனம் பாண்டே.. மேலாடை அணியாமல் செம ஹாட் போஸ்.. குவியும் ட்ரோல்கள்!

மும்பை: பாலிவுட் நடிகையாக அறிமுகமான பூனம் பாண்டே சோஷியல் மீடியாவில் தனது நிர்வாண புகைப்படங்களை பதிவிட்டு பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பினார்.

கடந்த ஆண்டு சாம் பாம்பே எனும் தயாரிப்பாளரை திருமணம் செய்து கொண்ட இவர், ஹனிமூனிலேயே கணவர் டார்ச்சர் கொடுக்கிறார் என பரபரப்பு புகார் கொடுத்து நாடு முழுவதும் டிரெண்டானார்.

கங்கனா ரனாவத்தின் லாக்கப் ஷோவில் கலந்து கொண்ட பூனம் பாண்டே சமீப காலமாக நிர்வாண போட்டோக்களை போடாமல் இருந்து வந்த நிலையில், மீண்டும் தனது சேட்டையை ஆரம்பித்துள்ளார்.

English summary

Bollywood fans trolled Poonam Pandey's latest hot topless photos, after she shared it in her twitter page. Many of them slammed didn't you get any movie chances after participated in Kangana Ranaut's Lock Upp show.