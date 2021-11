உடலில் எண்ணெய் வழிய...ப்ளவுஸ் இல்லாமல்...ஹாட் ஃபோட்டோஷுட் நடத்திய பிரபல பாடகி

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் 2012 ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட சூப்பர் சிங்கர் ஜுனியர் ஷோவில் கலந்து கொண்டு ரன்னர் அப் வென்றவர் பிரகதி குருபிரசாத். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு இவர் பெரிய அளவில் பிரபலமானார். பலரின் பாராட்டுக்களையும் பெற்றார்.

சிங்கப்பூரில் பிறந்தவரான பிரகதி, அமெரிக்காவில் வளர்ந்தவர். இருந்தாலும் இவரின் தமிழ் உச்சரிப்புகள் அனைவரையும் கவர்ந்தது. இதனால் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பல டாப் இசையமைப்பாளர்களின் இசையில் சினிமாவில் பாடும் வாய்ப்பை பெற்றார்.

English summary

Singer Pragathi Guruprasad became popular after she won the title in super singer junior in 2012. This got her the chance to sing in films. after paradesi film, director Bala tried to introduce her in movie. but she refused that offer because of her studies. pragathi's latest hot photoshoot goes viral in social media.