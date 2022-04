உள்ளாடை சைஸ் பற்றி கேட்ட நெட்டிசன்... நச்சுன்னு பதில் கொடுத்த பிரியா பவானிசங்கர்

சென்னை : உள்ளாடை சைஸ் என்ன கேட்ட நெட்டிசனுக்கு சரியாக நோஸ்கட் அளிக்கும் வகையில் நச்சுன்னு பதிலளித்துள்ளார் நடிகை பிரியா பவானிசங்கர். நடிகைகளுக்கு இது போன்று கேள்வி சமீப காலமாக அதிகரித்து வருவதை பலரும் கண்டித்து வருகின்றனர்.

சோஷியல் மீடியாவில் நடிகைகள் பலரும் தங்களின் ரசிகர்களுடன் அடிக்கடி கலந்துரையாடுவதும், அவர்கள் கேட்கும் சில கேள்விகளுக்கு சுவாரஸ்யமான பதில் தருவதும், அப்படி கூறப்படும் பதில்கள் டிரெண்டிங் ஆவதும் வழக்கமாகி வருகிறது. சிலர் அருவருக்க தக்க வகையில் நடிகைகளிடம் கேள்வி கேட்பதும் வழக்கமாகி வருகிறது.

அடப்பாவமே...இது என்ன கொடுமை...ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்

Priya Bhawanishankar intereaction with fans in social media recently. One of the fan asked her bra size. The actress not only responded revealing her bra size, but she also shit the troll.