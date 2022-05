அன்னையர் தினத்தில் அம்மாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்… அசத்திய ராஷி கண்ணா !

சென்னை : பாலூட்டி, சீராட்டி, அனைத்தையும் கற்றுக்கொடுத்து வளர்க்கும் அன்னையின் சிறப்புகளை, நினைவு கூர்வதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் 8ந் தேதி 'அன்னையர் தினம்' கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

தன் குழந்தைகளுக்காக ஒவ்வொரு நொடியும் தன்னை தியாகம் செய்யும் ஓர் நடமாடும் தெய்வம் தான் தாய். இந்த நாளில் பல திரைப்பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நாளில், நடிகை ராஷி கண்ணா தனது அம்மாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Actress Raashii Khanna along with her parents posed with the car as they celebrated buying it. It being a surprise gift for her mother, it clearly looked like an emotional moment.