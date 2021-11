லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வாழ விருப்பம்… ரைசாவின் பளிச் பதில் !

சென்னை : நடிகை ரைசா வில்சன் லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வாழ விரும்புவதாக தனது சமூகவலைத்தள பக்கத்தில் கூறியுள்ளார்.

மாடலிங் துறையில் ஆர்வம் கொண்டுள்ள ரைசா 2011 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மிஸ் இந்தியன் தெற்கில் போட்டி போட்டு வெற்றி பெற்றார்.

2017 ஆம் ஆண்டு தனுஷ் நடிப்பில் வெளி வந்த வேலையில்லா பட்டதாரி 2 படத்தில் காஜலுக்கு உதவியாளராக நடித்து இருந்தார்.

English summary

Raiza Wilson In a recent interaction with her fans on social media, revealed that she is ok with the concept of living together.