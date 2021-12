கடற்கரையில் கருப்பு பிகினி அணிந்து கிறங்கடிக்கும் பிரபல நடிகை.. மலைத்துப் போன ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகை ரகுல் ப்ரீத் சிங் கடலில் கருப்பு பிகினி அணிந்து கொண்டு குளிக்கும் த்ரோபேக் புகைப்படத்தை ஷேர் செய்து வைரலாக்கி வருகிறார்.

தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என மூன்று மொழிகளில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார் ரகுல் ப்ரீத் சிங்.

காண்டம் டெஸ்டராக இந்தி படத்தில் நடித்து வரும் ரகுல் ப்ரீத் சிங் ரசிகர்களின் லைக்குகளை அள்ள த்ரோபேக் போட்டோவை ஷேர் செய்துள்ளார்.

English summary

Gorgeouse actress Rakul Preet Singh shares her throwback black bikini beach photo in her instagram page and getting so many likes and comments from fans and celebrities.