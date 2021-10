என்னோட பிறந்தநாள் கிஃப்ட் இவர் தான்...காதலரை அறிமுகம் செய்த ரகுல்ப்ரீத் சிங்

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மொழிகளில் முன்னணி ஹீரோயினாக வலம் வருபவர்களில் ஒருவர் ரகுல் ப்ரீத் சிங். இவர் இன்று தனது 31 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு ரகுல் ப்ரீத் சிங்குடன் நடித்த தென்னிந்திய டாப் ஹீரோக்களான மகேஷ் பாபு, சூர்யா, கார்த்தி, ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர், அல்லு அர்ஜுன் உள்ளிட்டோர் அவருக்கு வாழ்த்து கூறி உள்ளனர்.

2009 ம் ஆண்டு கன்னடத்தில் வெளியான கில்லி படத்தின் மூலம் ஹீரோயின் ஆன ரகுல் ப்ரீத் சிங், தமிழில் யுவன் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். பல படங்களில் நடித்து விட்ட ரகுல் ப்ரீத் சிங், தற்போது தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் அயலான், கமல் நடிக்கும் இந்தியன் 2 போன்ற படங்களில் நடித்து வருகிறார். இது தவிர பல இந்தி படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

ஆர்யன் கான் போதை பொருள் விவகாரம்.. நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் உட்பட மேலும் 6 பேர் கைது!

English summary

Rakul preet singh shows her lover to the world on her birthday. he is non other than actor and producer jaccky baghunani. rakul and jaccky shared a same photo with beautiful, lovable caption. this posts goes viral in social media.