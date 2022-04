அந்த விஷயத்திற்கு நீங்க வேணாம்...காஜல் அகர்வாலுக்கு 'நோ' சொன்ன ராம்சரண்

சென்னை : தானே வலிய வந்து வருகிறேன் என சொன்ன பிறகும் காஜல் அகர்வாலிடம் கண்டிப்பாக நோ சொல்லி உள்ளார் ராம்சரண். இந்த விஷயம் காஜல் அகர்வாலுக்கு மிகப் பெரிய மன வருத்தத்தை தந்துள்ளதாம்.

தமிழில் பழனி படத்தின் மூலம் கோலிவுட்டிற்கு அறிமுகமான காஜல் அகர்வால், விஜய், அஜித், சூர்யா, தனுஷ் என டாப் ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து, முன்னணி நடிகையாக உள்ளார். தெலுங்கிலும் முன்னணி ஹீரோயினாக உள்ளார். ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 படத்திலும் முக்கிய ரோலில் நடித்து வந்தார்.

நாங்க எப்பவுமே இப்படித்தான்... காஜல் எதப்பத்தி சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா!

English summary

Since Kajal Agarwal is pregnant, she is staying away from the camera. Meanwhile, Acharya's promotion work is going on. So Kajal Agarwal told Ram Charan that she was willing to participate in Acharya Promotions. But Ram Charan said no to Kajal Aggarwal due to her pregnancy.