55 வயதில் ஐட்டம் பாட்டுக்கு ஆசைப்படும் ரம்யா கிருஷ்ணன்.. அதிலும் ஒரு டிவிஸ்ட் இருக்கு பாஸ்!
ஹைதராபாத்: தென்னிந்திய திரையுலகில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்தவர் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன். நான்கு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக திரையுலகில் தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ள இந்த முன்னணி நடிகை, இன்றும் தனது நடிப்பு மற்றும் கவர்ச்சியால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறார்.
சிறு வயதிலேயே சினிமாவில் அறிமுகமான ரம்யா கிருஷ்ணன், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். படையப்பா,பாகுபலி போன்ற படங்களில் தனது சிறந்த நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தார்.
இந்நிலையில், 55 வயதான ரம்யா கிருஷ்ணன், தனது லேட்டஸ்ட் பேட்டியில் ஒரு ஆசையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். "நீலாம்பரி" முதல் "சிவகாமி" வரை எந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்தாலும் தனது தனித்துவமான நடிப்பால் ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் ரம்யா கிருஷ்ணன். ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திலும் புதுமையைப் புகுத்தி ரசிகர்களின் மனதை வென்றுள்ளார். குறிப்பாக, "படையப்பா" படத்தில் நீலாம்பரியாகவும், "பாகுபலி" படத்தில் சிவகாமி தேவியாகவும் அவர் நடித்த கதாபாத்திரங்கள் அவரது திரையுலக வாழ்க்கையில் மைல்கற்களாக அமைந்தன. இதன் மூலம் ரம்யா கிருஷ்ணன் அழியாத புகழைப் பெற்றார்.
ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திலும் அவரது நடிப்பு, வசன உச்சரிப்பு, உடல் மொழி அனைத்தும் தனித்துவமானவை. வணிக ரீதியான படங்களிலும், பெண் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதைகளிலும் ரம்யா கிருஷ்ணன் ஜொலித்துள்ளார். தற்போது தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து பிஸியாக உள்ளார் ரம்யா கிருஷ்ணன். சமீபத்தில், ஜீ தெலுங்கில் ஒளிபரப்பாகும் "ஜெயமும் நிச்சயம்முரா" நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியை நடிகர் ஜெகபதி பாபு தொகுத்து வழங்குகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜெகபதி பாபு கேட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
ஐட்டம் பாடல்கள்: குறிப்பாக, "நீங்கள் ரீமேக் செய்ய விரும்பும் விஷயம் ஏதாவது உள்ளதா?" என்று ஜெகபதி பாபு கேட்ட கேள்விக்கு ரம்யா கிருஷ்ணன் அளித்த பதில் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. "நான் செய்த ஐட்டம் பாடல்கள் அனைத்தையும் மீண்டும் செய்ய விரும்புகிறேன்" என்று ரம்யா கிருஷ்ணன் தைரியமாக பதிலளித்தார். இந்த ஒரு வார்த்தையால் அங்கிருந்த அனைவரும் ஆச்சரியமடைந்தனர். 55 வயதிலும், "ஐட்டம் பாடல்கள் ரீமேக் செய்ய வேண்டும்" என்று கூறிய ரம்யா கிருஷ்ணனின் துணிச்சலும், தன்னம்பிக்கையும் நெட்டிசன்களை கவர்ந்துள்ளது. இந்த வார்த்தையின் மூலம், தனக்குள் இன்னும் எவ்வளவு ஆற்றல் உள்ளது என்பதை அவர் காட்டினார்.
ரசிகர்கள் ரியாக்ஷன்: முன்னதாக ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்த அனைத்து சிறப்புப் பாடல்களும் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றன. அவரது ஐட்டம் டான்ஸ் பாடல்கள் குறித்து அவர் பேசிய நிகழ்ச்சி குறித்த ப்ரோமோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. ரசிகர்கள் "இந்த வயதிலும் இவ்வளவு தைரியமாகப் பேசும் ரம்யா கிருஷ்ணன் சூப்பர்" என்று கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், சில நெட்டிசன்கள் "55 வயதில் ஐட்டம் பாடல்கள் செய்ய வேண்டும் என ஆசையா?" என்று ஆச்சரியம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பாகுபலி: மொத்தத்தில், அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தையால் சமூக வலைத்தளங்களில் ஹாட் டாபிக்காக மாறிவிட்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் ரம்யா கிருஷ்ணன் தனது திரையுலக வாழ்க்கை பற்றிய மேலும் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார். "பாகுபலி" படத்தில் தான் நடித்த சிவகாமி கதாபாத்திரம் குறித்துப் பேசுகையில், "அந்த சமயத்தில் தயாரிப்பாளர் ஷோபு யார்லகட்டா எனக்கு போன் செய்து, 40 நாட்கள் கால்ஷீட் கேட்டார். 'அவ்வளவு நாள் முடியாது' என்று கூறி போனை துண்டித்தேன். ஆனால், பின்னர் அந்தக் கதாபாத்திரத்தின் ஸ்கிரிப்டைக் கேட்ட பிறகு, அந்தக் கதாபாத்திரத்தின் வலிமையை உணர்ந்தேன். உண்மையிலேயே அந்தக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தபோது நான் ஒரு ராஜமாதா போல உணர்ந்தேன்" என்று கூறினார்.
