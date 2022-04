ரம்யா பாண்டியன் ராக்கிங்.. ரெட்ரோ லுக்கில் என்னம்மா அழகா இருக்காரு.. வெளியானது தோட்டா பாடல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் பிரபலங்களான ரியோ மற்றும் ரம்யா பாண்டியன் நடனமாடி உள்ள ஆல்பம் பாடலான தோட்டா தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

ரஜினிகாந்த், கமல் உள்ளிட்டவர்களின் ரெட்ரோ பாடல் போல இந்த தோட்டா பாடல் உருவாகி உள்ளது.

ரியோவின் 'விக்'கள் சிரிப்பை வரவழைக்கின்றன. அதே சமயம் ரம்யா பாண்டியனின் ஹாட் காஸ்ட்யூம் மற்றும் அசத்தலான நடனம் ரசிகர்களை அட போட வைக்கிறது.

பிக் பாஸ் பிரபலத்துடன் ஜோடி சேர்ந்த ரம்யா பாண்டியன்.. இந்த தோட்டா சும்மா தெறிக்குதே!

English summary

Ramya Pandian and Rio rocking in Thota album song. They both done a superb retro look and well danced in this latest album song.