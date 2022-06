நாய்க்கு விமான டிக்கெட்? ராஷ்மிகா இது ரொம்ப ஓவர்..தயாரிப்பாளர் புகார்.. கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை : நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா தனது நாய்க்கும் சேர்த்து விமான டிக்கெட் கேட்டு தயாரிப்பாளர்களை கட்டாயப்படுத்தி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

நடிகை ராஷ்மிகா, விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் கீதா கோவிந்தம் திரைப்படத்தில் நடித்து இளசுகளின் கனவுகன்னியாக மாறிவிட்டார். அந்த படத்தில் இடம் பெற்ற 'இன்கேம் இன்கேம் காவாலா' என்ற ஒரே பாடல் ராஷ்மிகாக புகழின் உச்சிக்கே கொன்று சென்றது.

இதையடுத்து,கன்னடம்,தெலுங்கு என கொடிகட்டிப்பறந்த நேஷனஸ் கிரஷ் நாயகி தற்போது பாலிவுட்டில் தடம் பாதித்து பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

இன்னும் அந்த சண்டை சரியாகலையாம்.. ஒல்லி நடிகரின் கண்டிஷனுக்கு ஓகே சொல்லாத இசையமைப்பாளர்!

English summary

Actress Rashmika Mandanna, who is one of the top actresses in the Tamil, Telugu and Kannada industries. the actress has been demanding flight tickets for her pet dog from producers.